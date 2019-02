Brytyjskie linie lotnicze BMI Regional bankrutują. Polacy mają problem

Linie BMI Regional działały przez ponad 25 lat i obsługiwały w Polsce właśnie regularne połączenie z Lublina do Monachium. W sobotę przedstawiciele firmy poinformowali o zakończeniu działalności. Powód? Problemy finansowe, trudności na rynku i brexit. W efekcie kłopoty z lotami mają również pasażerowie z Polski. Zostali bez transportu. Dziś o 19 mieli wylecieć do stolicy Bawarii.

- Linia napotkała liczne trudności. (...) To ostatnie wzrosty kosztów paliwa oraz emisji dwutlenku węgla, które wynikają z niedawnej decyzji Unii Europejskiej o wyłączeniu brytyjskich linii lotniczych z pełnego uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji - informują przedstawiciele przewoźnika w komunikacie.

- Obecny rynek i perspektywy na przyszłość również zostały poważnie dotknięte niepewnością wywołaną przez brexit, który doprowadził do naszej niezdolności do zdobycia cennych kontraktów lotniczych w Europie i braku pewności, co do zdolności do kontynuowania lotów między lotniskami w Europie - dodaje przewoźnik.