Budowa mostu przez Wisłę koło Kozienic. Projekt dostał zielone światło MIR

Jak informuje resort Jerzego Kwiecińskiego, wniosek do programu Mosty dla Regionów złożył Powiat Garwoliński wraz z Powiatem Kozienickim przy udziale gmin Kozienice i Maciejowice. Samorządy wnioskowały o dofinansowanie 23,4 mln zł.

Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to 31,8 mln zł, a szacowany koszt budowy to 650 mln zł. O te środki samorządowcy będą się ubiegać do Funduszu Dróg Samorządowych.