Budowa rurociągu z Ukrainy do Gdańska. Takiej inwestycji jeszcze nie było. Ale decyzji nie ma

Wątpliwości prawne oraz okoliczności towarzyszące przepływowi innych towarów rolno–spożywczych z Ukrainy spowodowały, że nie podjęto jeszcze decyzji co do dalszych prac nad projektem ewentualnej budowy rurociągu do przesyłu oleju spożywczego z Ukrainy do Gdańska - przekazał PAP resort rolnictwa.