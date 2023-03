Są najnowsze dane o polskim budownictwie

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2023 r. była wyższa o 6,6 proc. rok do roku oraz wyższa o 10,6 proc. w stosunku do stycznia. Z drugiej strony w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 34,1 tys. mieszkań, tj. 2,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2022 r.