Są najnowsze dane o polskim budownictwie

Deweloper może czekać rok lub nawet 2 lata ze sprzedażą mieszkania i tak wyjdzie na swoje, z ceny specjalnie nie będzie schodził. Co innego rynek wtórny, mieszkania używane są w niektórych miastach o 30% tańsze od nowych i wcale się nikt o te lokale nie "zabija". Stoją ogłoszenia po rok i dłużej. A jak przyjdziesz z gotówką to możesz jeszcze 10-20 % utargować w zależności od stanu mieszkania (czy do remontu kapitalnego czy do zamieszkania bez remontu). Ale przy inflacji rzędu kilkanaście procent, jak ceny mieszkań nowych staną w miejscu, to nominalnie zejdą o ok. 30 %. Tylko tego tak się nie czuje jak płace nie rosną w tym czasie. Na rynku budowlanym pojawi się stagnacja, która potrwa ok. 2 lat. Na razie jeszcze jej tak nie widać, ale jak się pojawi to będzie najbardziej odczuwalna na rynku wtórnym, bo ludzie znów się rzucą na nowe mieszkania, a używane pójdą w odstawkę. Swoją drogą lokale mieszkalne są przewartościowane, bo to tylko cement, piasek, woda i trochę lichych cegieł, trochę instalacji i rurek. A drogie to jest bo ludzie sami nie potrafią sobie wybudować, zresztą ja też. W porównaniu z samochodem, gdzie jest tam mnóstwo podzespołów i części wyprodukowanych w różnych zakładach to samochód technologicznie jest bardziej skomplikowany technologicznie od mieszkania i powinien być kilka razy od niego droższy. ;) Porównajmy taka pralkę, która kosztuje 2000 zł do 0,2 m2 mieszkania !!! Co jest bardziej skomplikowane ?