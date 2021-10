Budownictwo rozczarowuje. Produkcja gwałtownie wyhamowała

"Po pozytywnym zaskoczeniu w sierpniu, wrzesień przyniósł rozczarowanie w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła realnie o 4,3 proc. rok do roku, podczas gdy mediana prognoz ekonomistów wskazywała wzrost o 8,3 proc." - zauważają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

W budownictwie infrastrukturalnym odnotowano wzrost o zaledwie 1,2 proc. wobec 6,8 proc. w sierpniu. Roboty specjalistyczne wzrosły realnie o 21,7 proc. wobec 29,7 proc. przed miesiącem. Za to budowa budynków spadła o 3,4 proc. po zaledwie 0,4-procentowym wzroście poprzednio.

Dodają, że pomimo ostatniej podwyżki stóp, realnie są one wciąż mocno ujemne, co przy silnym rynku pracy powinno utrzymać wysoki popyt na mieszkania.

Wysoki popyt, ale brakuje materiałów

- Warunki pogodowe we wrześniu sprzyjały realizacji projektów budowlanych, popyt jest ogólnie także nadal wysoki, a zatem to nie te czynniki stały za spowolnieniem - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

- Niestety w jednym i drugim przypadku uwidaczniają się coraz bardziej te same problemy: braki materiałów i ogólny wzrost ich cen, co z jednej strony podbija koszty produkcji, a z drugiej powoduje pewne opóźnienia. Czynniki te mogą hamować tempo wzrostu produkcji w najbliższej przyszłości, co przekładać się będzie na wolniejsze tempo wzrostu PKB - ostrzega.