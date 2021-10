Polacy nie ograniczają się w zakupach. Wzrost sprzedaży zaskoczył ekonomistów

ola 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kupujemy póki nas stać, bo potem ceny będą zaporowe. Poza tym wrzesień, dzieciaki do szkoły, trzeba kupić nową odzież, obuwie, artykuły szkolne. Trzysta plus wydane. Zobaczymy co dalej, przecież inflacja nie wyhamuje sama z siebie, nic nawet nie zapowiada żeby się miała choćby zatrzymać, prognozy są wzrostowe. Ceny paliw, prądu i gazu wkrótce niejednemu obywatelowi spędzą sen z powiek.