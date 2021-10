Polski przemysł zwalnia. Ekonomiści ocenili, jak wpłynie to na PKB

- Mimo globalnych problemów z dostępnością surowców i materiałów oraz opóźnień w dostawach, cały czas jeszcze nieźle sobie radzimy. Prawdopodobne jest jednak to, że wraz z wydłużającym się czasem trwania tych problemów, albo co gorsza ich pogłębiania się, dynamika wzrostu produkcji przemysłowej będzie coraz wyraźniej hamować - ostrzega Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Polski przemysł bardziej odporny

Wyliczają za to, że w polskich danych przyspieszyła produkcja odzieży. Jej roczna dynamika zwiększyła się z 14,1 do 22,3 proc. Względem sierpnia silnie we wrześniu przyspieszyło też wydobywanie węgla - o 19,6 proc. rok do roku.