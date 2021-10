Nowe dane GUS. Z cenami w Polsce stało się coś, czego nie widzieliśmy od 1998 roku

Polacy coraz mocniej narzekają na rosnące ceny , które we wrześniu były średnio o niemal 6 proc. wyższe niż rok wcześniej (inflacja CPI). To jednak nic przy inflacji producenckiej. Według najnowszych danych GUS sięga aż 10,2 proc.

Nie wróży on nic dobrego. Podwyżki cen u producentów przybierają na sile już ósmy miesiąc z rzędu. Jeszcze na początku roku inflacja PPI była na poziomie zaledwie 0,7 proc. W kwietniu przekroczyła 5 proc., a w sierpniu dobiła do 9,5 proc. Teraz padła kolejna bariera i mamy dwucyfrowy wynik.

Co ciekawe, ceny producentów przemysłowych rosną już szybciej niż sama produkcja przemysłowa. Środowy raport GUS wskazał na niemal 9-procentowy wzrost produkcji we wrześniu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W przypadku produkcji mamy do czynienia z przeciwnym trendem. Dynamika wzrostu od kilku miesięcy hamuje. W szczytowym momencie w kwietniu przekraczała nawet 44 proc. Wynika to z efektu bazy, czyli z odniesienia obecnej produkcji do tej z okresu największych zawirowań w koronakryzysie.