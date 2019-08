Budżet 2020. W czwartek rząd zajmie się projektem

Założenia do przyszłorocznego budżetu już są - zostały przyjęte w czerwcu . Są one zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022.

Według rządowych założeń w dalszym ciągu będzie się poprawiać sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia ma spaść na koniec tego roku do 5,5 proc. i do 5,1 proc. na koniec roku 2020 (dla porównania w zeszłym roku wynosiła 5,8 proc.).

W założeniach do przyszłorocznego budżetu rząd nie zapomniał uwzględnić tego, że trzeba realizować obietnice wyborcze, zawarte w tak zwanej "piątce Kaczyńskiego". I tak, stawka podatku dochodowego PIT ma spaść z 18 do 17 proc., a pracownicy do 26. roku życia w ogóle mają go nie płacić.