Budżet Polski na 2024 rok. Jest decyzja Senatu. Teraz czas na prezydenta

Budżet na 2024 r. Na to pójdą pieniądze

Najważniejsze założenia budżetu

Budżet – jak napisano w uzasadnieniu do ustawy - został przygotowany przy założeniu, że wzrost PKB wyniesie 3 proc. , a inflacja średnioroczna zaś 6,6 proc., inwestycje wzrosną natomiast o 4,4 proc., co ma wynikać m.in. z realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy.

W budżecie założono, że ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę . Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2 proc. , stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ma wynieść 5,2 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w br. ma wynieść 9,8 proc. (ok. 3 pkt. proc. powyżej prognozowanej inflacji), na co wpłynie m.in. wzrost płacy minimalnej.

Budżet trafi do prezydenta

Ustawa trafi do podpisu do Prezydenta RP. Konstytucja przewiduje, że jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej ustawa do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Termin ten upływa 29 stycznia.