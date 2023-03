"Babciowe", czyli 1500 zł dla mamy. "Tusk wymyślił coś, co już jest"

Zdziwiony 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No ale przecież jest alternatywa od dawna, bumelować za pincet plus z kaszojadem w domu albo iść do uczciwej pracy i zarobić na żłobek i wiele innych rzeczy. Po co jeszcze do tego 1500 zł ? Że ktoś do pracy poszedł ? To daj wszystkim którzy pracują.