Budżet UE. Mniej pieniędzy dla Wielkopolski, więcej dla Mazowsza

Dlaczego rok różnicy zmienia pozycję Wielkopolski? Ponieważ w tym czasie region znalazł się powyżej 75 proc. unijnej średniej, a zatem – według systemu przyjętego w UE – stał się on tzw. regionem przejściowym, któremu przysługuje mniej funduszy. Taki sam status ma również Dolny Śląsk.

– Należy przypuszczać, że stracimy znaczną część spodziewanych pieniędzy, mówi się nawet że będzie to ok. miliarda euro, oczywiście z możliwością rekompensaty części tych pieniędzy przez rząd na określone cele, które, mam nadzieję, z rządem uzgodnimy – powiedział "Rzeczpospolitej" Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Mazowieckie natomiast korzysta na wyłączeniu Warszawy z wyliczania statystyk tego dystryktu. Region ten spadł z kategorii najbogatszych regionów UE (powyżej 100 proc. średniego PKB) do kategorii mniej rozwiniętych (poniżej 75 proc.). W tej kategorii fundusze są największe.

Sama Warszawa na wyłączeniu (o które zabiegał polski rząd) nie traci, gdyż w każdym przypadku byłaby zaliczana do kategorii najbogatszych regionów UE. Okręg warszawski jest najbogatszym polskim regionem. Wlicza się do niego Warszawa i dziewięć powiatów: warszawski zachodni, nowodworski, legionowski, pruszkowski, miński, wołomiński, otwocki, piaseczyński i grodziski.

Zgodnie z propozycją KE z maja ubiegłego roku Polska miałaby otrzymać w latach 2021-2027 64 mld euro. To spory spadek, jeżeli porównać strumień pieniędzy, jaki popłynął nad Wisłę w mijającym okresie siedmioletnim (84 mld euro). A najnowsza propozycja fińskiej prezydencji zakłada, że Polska otrzyma jeszcze o miliard euro mniej.

Podczas gdy przeciętnie europejskie regiony otrzymają o 10 proc. mniej funduszy z budżetu UE, to jednostki w Polsce stracą łącznie 23 proc. To efekt wliczenia do PKB m.in. bezrobocia młodych, zmian klimatycznych, poziomu edukacji i integracji migrantów. Nie bez znaczenia była tu też zmiana wewnętrznych zasad przyznawania pieniędzy regionom o różnej zamożności.