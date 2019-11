Budżet UE. Niemcy najwięcej wpłacą do unijnej kasy, ale też najbardziej skorzystają

Od lat panuje przekonanie, że bogata północ i zachód Europy dźwigają ciężar utrzymania całej Unii Europejskiej. W związku z tym opowiadają się za cięciami i mniejszymi wpłatami, z kolei biedniejsze wschód i południe wolałyby wyższe składki i potencjalnie większe transfery. Eksperci KE przekonują jednak, że takie uproszczenie jest coraz mniej aktualne. Cały czas spada bowiem udział w unijnym budżecie prostych transferów, jak choćby wydatków na wspólną politykę rolną, w przypadku których łatwo wskazać, ile zostało skierowane do którego państwa członkowskiego – informuje serwis TVN 24 BiS.

W dalszym ciągu Niemcy są największym płatnikiem do unijnej kasy. Tak będzie też w kolejnym budżecie. W 2020 r. ich składka narodowa ma wynieść 26,5 mld euro, a w 2027 r. (m.in. ze względu na inflację) ma wzrosnąć do 34,98 mld euro - średnia roczna to 32,76 mld euro.