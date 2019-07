Jest wstępny projekt unijnego budżetu. Ministerstwo Finansów komentuje

Ambasadorowie państw członkowskich wynegocjowali wstępne porozumienie co do kształtu przyszłorocznego budżetu unijnego. W stosunku do projektu przedstawionego przez Komisję Europejską ograniczono zobowiązania i płatności. W efekcie poziom zobowiązań ustalono na 166,8 mld euro, a płatności na 153,1 mld euro.