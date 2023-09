Bułgarzy wymierzają cios Ukraińcom. "Nie będziemy importować"

Jeszcze we wtorek doszło do rozmowy w tej sprawie szefa bułgarskiego rządu i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Nikołaj Denkow miał przedstawić swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi warunki, od których spełnienia Bułgaria uzależnia przywrócenie importu.

Bułgaria zawiesza import słonecznika z Ukrainy

Głównym warunkiem jest uregulowanie przez Kijów mechanizmu i kwoty eksportu słonecznika do Bułgarii. Sofia domaga się jasnych ustaleń w tym zakresie, a mają one pojawić się do końca miesiąca.