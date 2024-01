Była ministra finansów ma nową pracę. "Chcemy wykorzystać jej kontakty"

Obsrywator 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Niech najpierw odda pieniądze które zabrała z uzgodnionych podwyżek dla Służby Celno Skarbowej w 2020 r jako składkę funkcjonariuszy na walkę z pandemią. Jak Sasin przerąbał 70 baniek to nie trzeba było się składać na pandemię a jak funkcjonariuszom zabrali kilka stówek to już była konieczna ofiara. Za to złodziejstwo została ministrem ( bo nie ma czegoś takiego jak ministra) finansów. Kradzież to kradzież. Kasa była obiecana w 2018r i niewypłacona w 2020. Funkcjonariuszy nikt nie pytał czy chcą się zrzec podwyżki tylko zostało to zadecydowane za nich.