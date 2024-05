Były sędzia Szmydt i tajemnicza bizneswoman. "Zamknęła biznes. Zniknęła"

Ucieczka Tomasza Szmydta. Nowe informacje ws. partnerki byłego sędziego

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że pod grójeckim adresem do 2023 r. mieszkała też Olena K. "Jedni mówią, że to Ukrainka inni, że Rosjanka z ukraińskim paszportem, jeszcze inni, że Białorusinka" – pisze dziennik. Sąsiedzi potwierdzili dziennikarzom, że Tomasz Szmydt wielokrotnie odwiedzał ją w ostatnim czasie.

30 grudnia 2021 r. kobieta założyła przedsiębiorstwo w Polsce. Prowadziła salon piękności na ulicy Inflanckiej w stolicy. Lokalizacja ta znajduje się kilka minut spacerem od mieszkania byłego sędziego. Natomiast adres do korespondencji firmy to ul. Kochanowskiego 6, Grójec.

Olena K. zaciera ślady?

Czy Olena była podstawiona przez wywiad Białorusi, by związać się w jakikolwiek sposób ze Szmydtem? Na to dowodów nie ma – pisze "Wyborcza". Gazeta podkreśla, że kobieta nie jest objęta zarzutami w śledztwie, nikt nie ściga jej też listem gończym.

Bardzo poważne zarzuty dla zbiegłego sędziego. Co dalej?

– Teoretycznie jest możliwe ściągnięcie Szmydta do Polski w sposób siłowy, ale w tym przypadku to jest raczej fantastyka. W teorii jest to wykonalne, w praktyce nierealne w obecnej rzeczywistości – mówił niedawno w rozmowie z "Faktem" płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. – Oczywiście można coś takiego zaplanować, ale nie w perspektywie najbliższych paru lat. Może z czasem, po kilku latach, jak on już się stanie bezużyteczny dla Białorusi i Rosji, to wtedy będzie można o tym myśleć realnie — ocenił.