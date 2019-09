Były szef Orlenu. Kim jest Jacek K?

Jacek K. został zatrzymany przez CBA i doprowadzony do prokuratury we wtorek. Razem z byłym prezesem Orlenu zatrzymano 5 innych osób, reprezentujących firmy eventowe, z którymi współpracował PKN Orlen za prezesury Jacka K.

Z Radosławem Sikorskim rozmawiał o Grzegorzu Schetynie (określali go per "delfin"), Sławomirze Nowaku ("Fatalnie rozegrał sprawę zegarka") oraz wyborach, które "mogą przynieść kocioł, gdy przegra Platforma". Cytat? "My naprawdę, k...a, jesteśmy w tej chwili przezroczyści. Jak spojrzysz na standardy europejskie…".

Władzę w Orlenie przejął we wrześniu 2008 roku. Powód - nie było porozumienia między nim a prezesem Wojciechem Haydelem. To Jacek K.. od dawna był typowany przez Skarb Państwa na stanowisko prezesa.

Do spółki trafił w nie najlepszym okresie. W 2008 roku Orlen był mocno zadłużony, jednocześnie na świecie rozkręcał się kryzys finansowy. Spółka miała na koncie inwestycje w Czechach i na Litwie, a do tego dług w wysokości 12 mld zł.

Jeden z najbogatszych Polaków Zygmunt Solorz-Żak kupił 100 proc. akcji Polkomtela, operatora sieci Plus. Właściciel Polsatu zapłacił za telefonię komórkową aż 18,1 miliarda złotych. Co czwarta sprzedana akcja w 2011 roku należała właśnie do PKN Orlen. Do kasy spółki trafiło wtedy blisko 3,7 mld zł.