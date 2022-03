Były szef rosyjskiej dyplomacji: o przyszłości wojny zadecydują lodówki Rosjan

Do Rosjan będzie docierać znaczenie wojny

A dlaczego Rosjanie ukrywają wojnę i nazywają ją specjalną operacją? Były szef rosyjskiej dyplomacji do odpowiedzi na to pytanie użył alegorii walki między telewizorem - czyli oficjalnym przekazem Kremla - a lodówką, czyli stanem posiadania zwykłych Rosjan. Ten ostatni pogarsza się z powodu sankcji .

Zdaniem "Financial Times" Rosja już doświadcza wszystkich konsekwencji związanych z niewypłacalnością. Według gazety od technicznego bankructwa Rosji ważniejszy może być z perspektywy Zachodu rosyjski dług korporacyjny , który szacowany jest na 150 mld dolarów.

Marina Owsiannikowa bohaterką

Marina Owsiannikowa w poniedziałek pojawiła się w trakcie nadawanego na żywo programu informacyjnego w państwowej telewizji, trzymając przed sobą dużą płachtę papieru, z napisami: "No war. Przerwijcie wojnę. Nie wierzcie propagandzie. Tu was okłamują. Russians against war" (hasła po angielsku: nie dla wojny, Rosjanie przeciwko wojnie - PAP).