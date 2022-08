Bytom bije na alarm. Prezydent rysuje czarny scenariusz

Prezydent Wołosz wskazuje, że to efekt przede wszystkim wzrostu cen gazu, benzyny i energii elektrycznej. Nie bez znaczenia są także mniejsze wpływy do budżetów samorządów z tytułu podatków.

Samorządowcy przekonują też, że s kończył się czas apeli, konieczna jest sanacja finansów państwa polskiego. Pod koniec lipca przekazali do Senatu pakiet ustaw ratunkowych, zmniejszających obciążenia domowych budżetów.

Proponują m.in. obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego i dotyczące gospodarki odpadami z 8 proc. do stawki 0 proc.

Samorządy chcą także zmiany metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym (tj. wprost proporcjonalną do wysokości udziału danej JST we wpływach z PIT).