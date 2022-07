Unijne pieniądze dla samorządów. Polska chce zmian

przyjacielUkr... 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Polska powinna podarować przyznane jej pieniądze unijne Bratniej Ukrainie. Tam ludzie potracili dobytek, siedzą w piwnicach pod bombami, nie mają wody i jedzenia. Gdyby Polska przekazała 100 miliardów euro z dotacji unijnych do Bratniej Ukrainy, to byłby to znaczący gest na potwierdzenie przyjaźni polsko-ukraińskiej.