Ceny energii wyższe o ponad 60 procent. To milionowe koszty dla miejskich spółek

Kilka dni temu jeden z największych dostawców prądu - spółka Enea zapowiedziała, że chciałaby podnieść ceny taryfy za energię o 40 proc. Prezes informował, że przełożyłoby się to na realną podwyżkę rachunków za prąd dla gospodarstwa domowego w granicach około 20 proc.

To jednak nic przy podwyżkach, jakie dotykają firmy. One nie mają bezpiecznika w postaci Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Przez to już teraz muszą liczyć się ze wzrostem kosztów energii o kilkadziesiąt procent.