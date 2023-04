Ceny paliw na majówkę. Prezes Orlenu składa ważną deklarację

Pytajnik 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A dlaczego paliwa ma zabraknąć? Skąd takie myślenie, że jak będzie tańsze to ludzie się rzucą? Czy tak nasze elity pojmują ekonomię? Czy aby napewno są właściwymi ludźmi na danym stanowisku? Może czas przeciwdziałać nadmiernej drożyźnie. Kurs dolara od początku roku spada z drobnymi wahnięciami - obecnie 4,22. Cena baryłki ropy stabilna - około 85 dolarów za baryłkę (w zeszłym roku ponad 100 dolarów przy kursie 4,70 za dolara), przy czym 1 baryłka to 159 litrów!!! Jeśli w ciągu miesiąca na stacjach cena diesla spadła o prawie 1 zł to i benzyna powinna o tyle stanieć, nie drożeć co ma miejsce obecnie. Może UOKiK powinien wziąć się za ochronę konsumenta i przeciwdziałać monopolowi jakim jest Orlen. Może media wyjaśnią dokładniej cud cenowy między grudniem 2022 a styczniem 2023 i pokażą w inny sposób jak zostaliśmy oszukani na zmianie stawki VAT z 8 na 23%. A może dopłacaliśmy do interesu od września do grudnia 2022 około 2 zł na litrze paliwa? Ciekawe jakby ludzie zareagowali na taki obraz sytuacji.