Ceny prądu. Jest zawiadomienie do prokuratury ws. gigantycznych skoków na Towarowej Giełdzie Energii

Chodzi o znaczny wzrost cen energii elektrycznej od września do grudnia 2018 r. na instrumencie BASE Y-19, notowanym na Towarowej Giełdzie Energii. URE prowadził postępowanie w tej sprawie od grudnia ubiegłego roku.

Wywołało ono ogromną niepewność co do zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii i doprowadziło do bankructw, a także konieczności płacenia wyższych rachunków ze względu na obowiązek skorzystania ze sprzedaży rezerwowej.