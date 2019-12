Ceny prądu. Jeszcze przed nowym rokiem dowiemy się, o ile więcej zapłacimy

"Nie bez znaczenia jest również obowiązująca w Polsce procedura zatwierdzania taryf, która znajduje się w kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Weryfikując przedłożone wnioski taryfowe dotyczące odbiorców w taryfie „G” (głównie gospodarstwa domowe), Prezes URE analizuje je z punktu widzenia poziomu należycie wykazanych kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, realizując jednocześnie zasadę równoważenia interesów odbiorców energii i przedsiębiorstw energetycznych. Przewidywany termin zakończenia tych działań to druga połowa grudnia br." - napisał Sasin.

W listopadzie Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, przekonywał, że rząd zrobi wszystko, by nie było podwyżek cen prądu dla indywidualnych odbiorców. 16 grudnia jednak sugerował, że podwyżki wcale nie są niemożliwe.

Podwyżki wynikają z opłat za drogie prawa do emisji dwutlenku węgla i zieloną energię. W zasadzie powinniśmy zapłacić więcej już w tym roku, ale rząd zablokował skok cen ustawą o rekompensatach.

Jak pisaliśmy w money.pl, opłata za samą energię elektryczną to około 40 proc. płatności. Jeśli na fakturze za prąd masz 100 zł miesięcznie, to znaczy, że za samą energię zapłaciłeś 40 zł. Podwyżka o 30 proc. będzie cię kosztowała 12 zł miesięcznie.Jeśli podwyżka wyniesie 60 proc., koszt wzrośnie do 24 zł miesięcznie.