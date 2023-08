Chiński gigant tonie. Najbardziej zadłużony deweloper na świecie szuka ratunku w USA

Bunt 41 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Pompowali balonik, budowali miasta widmo aby tylko rosło pkb. U nas jest to samo , jeśli ktoś myśli że mieszkania kiedyś stanieją to jest w błędzie. Statystyki mają rosnąć żeby zadowolić inwestorów. Społeczeństwo jest na dalszym planie. Wyobraźcie sobie że Arabia Saudyjska wyjmuje wszystkie swoje pieniądze z funduszy na całym świecie i zaczyna budować zamki na piasku. Dodatkowo robi kampanie marketingowa i każdy bogacz na świecie chce mieć taki zamek windujac jego cenę w kosmos. Arabia stała by się w ciągu dekady najbogatszym statystycznie państwem bo tak by urosły wskaźniki. Tylko co z tego miałby zwykły arab jeśli nawet te zamki budowałby jakiś gość z Bangladeszu za 2 dolary dziennie? To jest właśnie idiotyzm naszego systemu. Bogactwo w statystykach. Na zachodzie ceny nieruchomości odjechały zwykłym ludziom. Muszą jedynie wynajmować i pchać całe życie obcym ludziom haracz w kieszeń aby mieć gdzie mieszkać. I oni się dziwią że ludzie nie zakładają rodzin? Gdybym miał płacić komuś całe życie za mieszkanie i na starość nie móc nawet zostawić go dzieciom to jest to czyste niewolnictwo ekonomiczne. W takiej sytuacji posiadanie dzieci to skazywanie siebie i ich na niewolę. Ten system należy zmienić