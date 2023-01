Chiny do tej pory unikały tego jak ognia. Czas na zmianę kursu

emigrant 49 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kiedys o Chinach opowiadano ze jest to Kraj Obcych Ludzi. Poniewaz w rodzinie bylo tylko jedno dziecko to byli tylko dziadkowie i rodzice. Nie bylo brata, siostry, kuzyna, wujka, ciotki i innych czlonkow rodziny. No i wkrotce dalej bedzie to samo. To nie Afryka gdzie sa STADA a nie rodziny, bo mnoza sie jak jak kroliki i mimo najwiekszej smiertelnosci na calym swiecie i epidemi takich chorob jak AIDS, Ameba, Malaria, Febra i podobne ktore dziesiatkuja obecna ludnosc to i tak ilosc mieszkancow w Afryce CO 6 LAT sie podwaja. Do Europy jedzie na nielegalna emigracje kazdego roku KILKANASCIE MILIONOW Inzinierow i Dochtorow ktorych trzeba utrzymywac bo najczesciej to nawet sa analfabetami i bez zadnego zawodu. Oni potrafia sie tylko MNOZYC i to NA POTEGE. W tym tylko sa dobrzy ponad wszystko.