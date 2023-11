Chiny nie dotrzymują kroku reszcie świata. Wśród krajów, które mogą zyskać, Polska

prosto z most... 57 min. temu zgłoś do moderacji 15 11 Odpowiedz

Co z tego, że mieliśmy dotychczas bardzo duży wzrost gospodarczy. Wystarczy jeden DURNOWATY RUCH przez NOWO WYBRANEGO, by to w Polsce skutecznie RUNEŁO. A na to się zanosi ku uciesze Niemców. Tusk ledwo "pierdnął" a już propagandyści nawijają Polakom makaron na uszy twierdząc, że OSTOJĘ EKONOMICZNĄ Polski trzeba postawić przed Trybunałem Stanu. Inaczej : Kretynizm połączony z debilizmem. Jest zasada i to podstawowa, że gdy coś funkcjonuje dobrze lub bardzo dobrze to nie należy tego zmieniać a raczej to wzmacniać.. Obecnie wprowadzenie EURO w Polsce jest tak potrzebne JAK U ZAJĄCA DZWONEK NA OGONIE.