Finanse państwa w ogniu. Ale jest jedno wyjście dla opozycji

Redakcja money.pl postanowiła oddać swoje łamy ludziom nauki. Zapytaliśmy osoby z największych uniwersytetów ekonomicznych w kraju , zajmujące się na co dzień zagadnieniami finansów publicznych, co sądzą o stanie kasy państwa pozostawionej po ośmiu latach rządów PiS . Jak wskazują, problemów i wyzwań w tym względzie nie brakuje, ale z drugiej strony nie jest katastrofalnie , a nowa władza może wyjść z tej finansowej potyczki obronną ręką. W jaki sposób?

Finanse publiczne Polski. Jaki jest stan kasy państwa?

Jak wyliczają eksperci, deficyt instytucji rządowych i samorządowych w Polsce zapewne wyniesie ok. 5 proc. na koniec 2023 r. To dużo powyżej granicy UE na poziomie 3 proc. Przyszły rok ma być nieco lepszy, ale według dr hab. Edyty Małeckiej-Ziembińskiej, kierowniczki Katedry Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, nowy rząd odziedziczy ogromną dziurę w kasie państwa .

- Zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych jest deficyt nie tylko budżetu państwa (choć ten na 2024 r. zaplanowano w rekordowej wysokości 164,8 mld zł, a szacowany przez ekspertów jest jeszcze znacznie wyższy), lecz całego sektora finansów publicznych. Liczony metodą unijną ma wynieść 4,5 proc. PKB, co naraża Polskę na nałożenie przez Radę UE procedury nadmiernego deficytu. Z rosnącym deficytem związany jest także przyrost zadłużenia, który na dzień 31 grudnia 2024 r. przewiduje się w wysokości do 340 mld zł. W rezultacie dług sektora general government na koniec 2024 r. może przekroczyć 2 bln zł - wylicza.

Może jednak bez procedury unijnej?

- Pozytywy te mogą spowodować, że nowy rząd przedstawi ścieżkę dojścia deficytu finansów publicznych do progu niższego niż 3 proc . Byłyby to istotne argumenty za nie obejmowaniem Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską - twierdzi dr Sławomir Antkiewicz.

Nieprzejrzyste wydatki

Wtóruje jej dr hab. Łukasz Goczek. Jak tłumaczy, przez lata system wydatkowania publicznego obrósł w różnego rodzaju nieprzejrzyste fundusze, których zadłużanie się i wydatkowanie jest uznaniowe, często niezgodne z celami danej instytucji. Wszystko to odbywa się poza kontrolą Sejmu.

- Sporą szansą, ewidentnie dyskontowaną obecnie przez giełdę, jest przywrócenie ładu korporacyjnego w spółkach skarbu państwa. Przedsiębiorstw te obciążano nieustającą rotacją na stanowiskach kierowniczych, co owocowało wielkimi odprawami dla hurtowo wymienianych prezesów. Innym obciążeniem były dodatkowe składki na Polską Fundację Narodową. Było to wielokrotnie sygnalizowane przez NIK. Do najważniejszych nieprawidłowości Izba zaliczyła sponsoring pomimo ujemnego wyniku finansowego, sponsorowanie przedsięwzięć, które nie zostały ujęte w planach, a także niegospodarne wydawanie środków w ogóle - krytykuje praktyki działań Zjednoczonej Prawicy Goczek.