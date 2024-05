Chiny w stagnacji przez lata? Eksperci biją na alarm

Chiny poświęcą rezerwy, by ratować gospodarkę?

Pekin przeznacza 42 mld dolarów na odkupienie mieszkań

W ubiegłym tygodniu bank centralny Chin zobowiązał się przeznaczyć równowartość ponad 42 mld dolarów dla państwowych firm, by te odkupiły niesprzedane mieszkania. Są one plagą wielu chińskich miast - He Keng, były wiceszef tamtejszego urzędu statystycznego, szacował we wrześniu, że liczba pustostanów przewyższa zapotrzebowanie całej 1,4-miliardowej populacji Państwa Środka.