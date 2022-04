Chiny walczą z Omikronem. Rykoszetem może dostać globalna gospodarka

Omikron może uderzyć w globalne łańcuchy dostaw

Kiedy Europa już względnie dobrze poradziła sobie z wariantem Omikron, to Chińczycy dopiero teraz mierzą się z tym problemem. Ten wariant jest z jednej strony o wiele bardziej zaraźliwy i też wywołał problemy w części krajów europejskich , ale z drugiej nie był tak groźny, jak wcześniejsze warianty koronawirusa.

Tajwański Foxconn , którego zakłada znajduje się z sąsiadującym z Szanghajem Kunshan, pracuje tylko na 60 proc., mimo zamknięcia pracowników w "bańce" – informuje Reuters. Ponad 30 tajwańskich firm, w tym wiele produkujących części elektroniczne, poinformowało, że restrykcje sanitarne we wschodnich Chinach spowodowały zawieszenie produkcji przynajmniej do przyszłego tygodnia.

Jak informuje Reuters — Europejska Izba Handlowa w Chinach wysłała w zeszłym tygodniu list do chińskiego rządu, w którym poinformowała Pekin, że ok. połowa niemieckich firm doświadcza problemów z łańcuchami dostaw. Chińczycy starają się minimalizować skutki restrykcji covidowych, utrzymując działanie portów i lotnisk. Pekin zaleca do pracy fabryk w "obiegu zamkniętym".