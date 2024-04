Chiny wysłały światu sygnał. Takich danych nie było od miesięcy

Wskaźnik Caixin PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł w marcu do 51,1 pkt z 50,9 pkt w lutym. Dzień wcześniej wskaźnik PMI dla przetwórstwa wzrósł do poziomu ponad 50 pkt po raz pierwszy od września ubiegłego roku. To kolejny sygnał poprawy koniunktury w drugiej największej gospodarce świata.