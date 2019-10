Chorwacja dostała od Komisji Europejskiej zielone światło w sprawie strefy Schengen

- Nasza ocena to efekt prawie czteroletniego starannego monitoringu i procesu oceny, podczas którego Chorwacja dokonywała cały czas postępy, aby wypełnić wymogi na rzecz dołączenia do Schengen – powiedział unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Komisja Europejska zwróci się do państw członkowskich, by te podjęły decyzję w sprawie włączenia Chorwacji do strefy Schengen. Na razie nie jest jasne, kiedy mógłby się to stać, bo do decyzji takiej potrzeba jednomyślności państw członkowskich.