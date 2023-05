Ci emeryci mogą teraz jechać za darmo do sanatorium

Rolnik na emeryturze może za darmo skorzystać z sanatorium

"Rząd jednak zmienił przepisy i teraz z leczenia sanatoryjnego na koszt KRUS mogą korzystać także rolnicy seniorzy. Plus jest taki, że zarówno za kuracje, jak i za pobyt w takim sanatorium senior nie płaci. Co istotne, nie ogranicza to jego prawa do wyjazdów do sanatorium na także na koszt NFZ" - informuje "Fakt".