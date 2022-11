Ciepło od ojca Rydzyka droższe niż od PGE. Aż o 500 proc.

Znane są stawki za ciepło od ojca Rydzyka, które dostarcza on do toruńskiej sieci ciepłowniczej. Miało być tanio i ekologicznie. Jest drogo i nieekologicznie - podaje TVN24. Jak drogo? Ciepło ze słynnej elektrowni geotermalnej o. Rydzyka kosztuje aż pięć razy więcej niż to, które wytwarzało do tej pory PGE Toruń.