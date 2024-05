Cios w Putina. Chińskie banki odmawiają przyjęcia płatności

Chińskie banki obawiają się pomocy Rosji w obchodzeniu sankcji

Wspomniany Transcontainer to dawna spółka zależna narodowych kolei. Dziś należy do grupy Delo i jest największym operatorem przesyłek realizowanych za pośrednictwem kolei. Posiada flotę ponad 140 tys. kontenerów i 40 tys. platform kolejowych do ich transportów. W celu zwiększenia importu szynowego z Chin firma zbudowała nowoczesny terminal w Zabajkalsku. Plan ten popsuły jednak zachodnie sankcje.