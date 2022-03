Co czwarta firma nie otrzyma pieniędzy. "Księgowa na urlopie"

Autorzy badania zwrócili uwagę, że dłużnicy tłumaczą nieuregulowanie zobowiązań tym, że nie zapłacili inni kontrahenci oraz kłopotami finansowymi wynikającymi z pandemii. Jak przypomnieli, również przed pojawieniem się COVID-19 na przełomie 2019 i 2020 r . co czwarte przedsiębiorstwo informowało, że nie otrzyma części należności za sprzedaż w 2019 r.

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowych, między grudniem 2020 r. a grudniem 2021 r. nieuregulowane na czas zaległości przedsiębiorstw w Polsc e zwiększyły się o 11,3 proc. do ponad 37,3 mld zł, w 2019 r. ten wzrost wynosił 9 proc.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, komentując wyniki badania zwrócił uwagę, że odsetek poszkodowanych firm nie zmienił się - pandemia w pierwszej fazie spowodowała wahanie przedsiębiorców - co robić i jak reagować na opóźnione płatności, ale ostatecznie przełożyła się na ich większą mobilizację "w staraniach o odzyskanie pieniędzy".

Dodał, że biznes "chętniej też zgłasza nieuczciwych kontrahentów do rejestru dłużników. - Zanim to zrobią, muszą wysyłać wezwanie z ostrzeżeniem o planowanym wpisie, co już potrafi dać spore efekty, a wcześniej też oczywiście kontaktują się z dłużnikiem - wyjaśnił Grzelczak.