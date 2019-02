Co dziesiąte odszkodowanie jest wyłudzane. Ubezpieczyciele dostaną potężne narzędzie

- Połączenie technologii i danych całego rynku powinno doprowadzić do skutecznego ograniczenia skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, z korzyścią zarówno dla uczciwych posiadaczy pojazdów, jak i zakładów ubezpieczeń - mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG.

Wszystko to ma być możliwe dzięki analizie prowadzonej przez UFG ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych oraz wypłaconych z tego tytułu odszkodowań, wzbogaconych o dane z rejestrów zewnętrznych.

Jak wskazuje UFG, istotnym elementem nowej platformy jest baza wiedzy o schematach i przypadkach przestępczych. Kierowcom na stronie www.ufg.pl udostępnione zostaną m.in. informacje wskazujące co robić, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Opisano tam najczęstsze przypadki działań przestępców np. rozpowszechnione ostatnio "polowanie na sprawcę", czyli świadome doprowadzenie przez oszusta do kolizji tak, żeby zostać uznanym za ofiarę zdarzenia. Inne to np. wykorzystanie polisy zbywcy auta do wyłudzenia odszkodowania, wymuszenie uznania winy, zgłaszanie fikcyjnych szkód osobowych, oferowanie pośrednictwa w zgłaszaniu szkód ubezpieczycielom czy też nielegalne użycie danych osobowych.