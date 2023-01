Co łączy Donalda Tuska i Jacka Kurskiego? Samochód. Szef PO otrzymał go po byłym prezesie TVP

Służba Ochrony Państwa rozciągnęła parasol ochronny nad liderem Platformy Obywatelskiej. To oznacza, że Donald Tusk może liczyć m.in. na przejazdy samochodem należącym do SOP. Jak się okazuje, to ten sam pojazd, którym jeszcze kilka miesięcy temu jeździł Jacek Kurski.