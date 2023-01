W terminie do końca kwietnia danego roku podatkowego Polacy zobowiązani są do rozliczenia się z fiskusem z tytułu pozyskanych w ciągu poprzedniego roku podatkowego przychodów lub dochodów. Odbywa się to w ramach deklaracji PIT. W wielu przypadkach podatnicy mogą zmniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa dzięki odliczeniom podatkowym. Sprawdź, co można odliczyć od podatku za 2022 rok.