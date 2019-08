Co piąty Brytyjczyk chomikuje jedzenie. Strach przed brexitem

W obawie przed twardym brexitem , czyli wyjściem z UE bez jakiejkolwiek umowy, Brytyjczycy zrobili już zapasy wartości 4 mld brytyjskich funtów (ok. 4,3 mld euro).

Prawie co 5. mieszkaniec Wysp zaczął gromadzić zapasy jedzenia, napojów i lekarstw – poinformowała firma usług finansowych Premium Credit w Londynie, która przeprowadziła sondaże na ten temat.

Oglądaj też: Brexit. Ekspert: Potrzeba ulg zachęcających do powrotu do Polski

Premier Boris Johnson chce 31 października br. wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, „obojętnie, w jaki sposób”. Grozi on bezumownym brexitem, o ile UE nie przychyli się do jego żądań zmian w umowie brexitowej, wynegocjowanej z Unią Europejską przez jego poprzedniczkę Theresę May. Unia Europejska odrzuca jednak jakiekolwiek renegocjacje. Tym samym rośnie ryzyko twardego brexitu, który odbije się niekorzystnie na gospodarce i wielu innych sferach życia.