Co to jest cyfrowy nomadyzm finansowy i jakie korzyści daje klientom?

W zamierzchłych czasach nomadzi przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu dobrego miejsca do życia. Był to charakterystyczny tryb życia dla pasterzy, myśliwych i innych społeczności. Obecnie bardzo rzadko spotyka się nomadów w klasycznym rozumieniu tego słowa. Jednak coraz częściej mówi się o cyfrowym nomadyzmie finansowym. Co to jest i jakie przynosi korzyści?