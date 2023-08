Co warto wiedzieć przed zakupem pierwszego mieszkania lub domu?

Określenie swoich potrzeb i możliwości finansowych

Na wstępie odpowiedz sobie na pytanie: jakiego lokum potrzebujesz i na jakie Cię stać? Wybór mieszkania lub domu do zakupu powinien być wypadkową potrzeb przyszłych lokatorów i ceny nieruchomości. Być może masz już odłożone pieniądze na zakup pierwszego mieszkania albo chociaż część pozwalającą Ci na zgromadzenie wkładu własnego i ubieganie się w banku o finansowanie za pośrednictwem kredytu hipotecznego?

Możliwości finansowe, jakie masz w związku z planowaną inwestycją we własne mieszkanie lub dom jednorodzinny, zdecydowanie zawężają kryteria wyszukiwania konkretnej nieruchomości. Zorientuj się w pożądanej lokalizacji, ile kosztują mieszkania lub domy. Musisz wiedzieć, czy chcesz mieszkać w bloku, wieżowcu, w nowym apartamentowcu, w domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej czy też w wolnostojącym domu jednorodzinnym.

Innego lokum będzie poszukiwał singiel, innego świeżo upieczone małżeństwo czy rodzina z dwójką dzieci. To naturalne, że etap życia i liczba osób w rodzinie decydują o potrzebach mieszkaniowych.

Wybór między mieszkaniem a domem: Zalety i wady każdego rozwiązania

Kluczowe jest określenie, czy chcesz mieszkać w mieszkaniu, czy jednak wolisz niezależność i prywatność, jakie gwarantuje Ci dom jednorodzinny. Mieszkanie z reguły jest tańsze od domu, choć wiele zależy od lokalizacji konkretnej nieruchomości. Dom może wymuszać na Tobie długie dojazdy do pracy i szkoły, ale i mieszkanie niekoniecznie będzie zapewniało bliskość ważnych dla Ciebie punktów infrastrukturalnych miasta.

Podjęcie decyzji najlepiej poprzedzić analizą finansową obu rozwiązań i tym, by wypisać ich wady i zalety. Zgromadziliśmy je w poniższych tabelach, co być może ułatwi Ci wybór.

Mniejszy metraż do dyspozycji

Brak garażu (nie we wszystkich przypadkach)

Większa powierzchnia do sprzątania

Większa przestrzeń do dyspozycji

Oczywiście nie jest tak, że np. mieszkanie zawsze będzie tańsze od domu. Są i takie lokalizacje, np. w centrum miasta, że nieruchomość o powierzchni 80 m2 może być droższa lub kosztować tyle samo co dom na terenie wiejskim czy na przedmieściach.

Czynniki wpływające na wybór miejsca zamieszkania

Nowe mieszkanie vs. mieszkanie z rynku wtórnego: Co wybrać?

Jeśli wybór dotyczący zakupu domu czy mieszkania padnie na nieruchomość w bloku czy w apartamentowcu, to trzeba się jeszcze zdecydować, czy chcemy kupić je z rynku pierwotnego, czyli np. od dewelopera, czy jednak z drugiej ręki, czyli z rynku wtórnego. Co wybrać? Dla wielu osób perspektywa zakupu mieszkania, którego będziesz pierwszym lokatorem, jest bardzo ważna. Jeśli chcesz mieć swobodę aranżacji, a przy tym jesteś gotów zapłacić więcej nieruchomość, która może być położona w dużej odległości od centrum, na całkowicie nowym osiedlu, wybierz lokal z rynku pierwotnego.

Natomiast zakup mieszkania z rynku wtórnego daje Ci czas na zgromadzenie środków na wymianę istniejącego umeblowania czy aranżacji. W wielu przypadkach kupisz je taniej, a może mieć pełne wyposażenie. Inna kwestia, czy zastana aranżacja będzie Ci odpowiadać. Plusem mieszkań z rynku wtórnego są zwykle niższa cena i położenie w dogodnej lokalizacji, np. blisko centrum. Minusem jest konieczność przeprowadzenia remontu, jeśli chcesz dostosować lokal do własnych oczekiwań.

Wartość nieruchomości a stan techniczny: Inspekcja i ocena kondycji budynku

Zanim zaczniesz myśleć o zakupie konkretnego mieszkania lub domu, musisz obiektywnie spojrzeć na daną nieruchomość. Bardzo ważne są wszelkie kwestie techniczne. Jeśli nie jesteś w stanie sam ich ocenić – skorzystaj z pomocy eksperta budowlanego czy rzeczoznawcy majątkowego. Przeprowadzi on wraz z Tobą inspekcję i oceni, w jakiej kondycji technicznej jest budynek. Czy wybudowano go z solidnych materiałów, czy instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne czy gazowe nie budzą wątpliwości, czy ściany są równe, a stropy wykonane tak, by nie groziły zawaleniem.