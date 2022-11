Co z sankcjami po zakończeniu wojny w Ukrainie? Szefowa resortu finansów USA nie ma złudzeń

Minister finansów USA Janet Yellen powiedziała w wywiadzie dla "Wall Street Journal", że niektóre sankcje nałożone na Rosję mogłyby pozostać w mocy nawet po ewentualnym zawarciu przez nią porozumienia pokojowego z Ukrainą. Według dziennika dałoby to Waszyngtonowi możliwość wywierania nacisku na rosyjską gospodarkę w dłuższej perspektywie.

Zobacz także: Jest ostrzeżenie dla Polski przed "scenariuszem węgierskim". "Do dzisiaj po tym sprzątają"

Dodała, że przypuszcza, że w kontekście jakiegoś porozumienia pokojowego dostosowanie sankcji jest możliwe i może być właściwe. Podkreśliła też, że jednak prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co się stało, niektóre sankcje powinny pozostać.

Zachód dąży do zmniejszania zdolności militarnych Putina

Janet Yellen przypomniała, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy dążą do zmniejszenia zdolności militarnych Rosji, odcinając jej dostęp do zaawansowanych technologii zachodnich i ograniczając jej system finansowy. Mimo to Rosja osiągnęła w tym roku ogromne dochody ze sprzedaży energii. Zdaniem Yellen jednym ze sposobów nacisku w tej sprawie jest nałożenie pułapu cenowego na rosyjską ropę, nad czym pracuje G7.