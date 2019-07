Coca-Cola pobiła rekord. Inwestorzy oszaleli na jej punkcie

Prawie 232 mld dol. - tyle był wart koncern Coca-Cola na koniec dnia giełdowego we wtorek. Akcje wzrosły o 5,7 proc., przebijając dotąd nieprzekraczalny poziom 54 dol. za akcję. Cena 54,65 dol. to od wczoraj historyczny rekord i znak, że inwestorzy są pod wrażeniem wyników i prognoz spółki. Jest w tym też wątek polski.

Generalnie sprzedaż napojów z marką Coca-Cola wzrosła o 4 proc. rok do roku w drugim kwartale. Coca-Cola Zero Sugar notuje już siódmy rok z dynamiką dwucyfrową - podał koncern w komentarzu do raportu.