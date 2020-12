Covid-19. Niemcy tracą kontrolę nad wirusem. Przyznają to nawet ich media

Komentator dziennika „Volksstimme” z Magdeburga pisze o planach wyposażenia szkół w szybkie testy, którymi mieliby się sprawdzać nauczyciele. „Szybkie testy antygentowe dla nauczycieli i wychowawców to tylko kropla w morzu potrzeb. Bo nawet, jeśli szkolny personel zostanie przebadany, to co stanie się z uczniami? Już teraz jest tak, że gdy pedagodzy chorują, to całe klasy albo nawet całe szkoły wysyłane są na kwarantannę" - twierdzi gazeta.