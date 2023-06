"Cud na Orlenie". Są wyniki kontroli

mat 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Długa lista afer rządów PO-PSL Najwyraźniej wyparł z pamięci długą listę ciężkich grzechów Platformy. Przypomnijmy wybrane pozycje z długiej listy afer, przekrętów i antyobywatelskich działań: • Afera taśmowa, która pokazała, że „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” a interes narodowy wyparty został interesem prywatnym biznesowo-politycznych elit. • Afera Amber Gold – usilnie zamiatana pod dywan • Afera reprywatyzacyjna • Afera stoczniowa – czyli doprowadzenie polskich stoczni do upadku Afera hazardowa • Próba doprowadzenia LOT do upadłości • Afera autostradowa, która doprowadziła polskie firmy do upadłości • Afera stadionowa • Afera wyciągowa • Skok na OFE i ograbienie Polaków z połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w funduszach (153 mld zł) • Afera z KGHM • Afera z Elewarrem • Afera stanowiskowa - Platforma wzięła 140 tysięcy stanowisk, PSL - 60 tysięcy! • Skandal z budową gazoportu w Świnoujściu i dostawami gazu z Kataru • Afera atomowa – Sam wybór lokalizacji trwał kilka lat, projekt budowy elektrowni atomowych pochłaniał ogromne pieniądze, które przeznaczano na tajemnicze cele. Jednym z nich jest przekazania 11 mln zł dla klubu sportowego • Podwyższenie podatku VAT do 23 proc. Na artykuły dziecięce wzrósł drastycznie z 8 do 23 proc. • Gigantyczne zadłużenie kraju - z 530 mld zł do blisko 1 bln zł • Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców • Podniesienie akcyzy na paliwo • Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej • Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) • Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego • Nałożenie na Lasy Państwowe gigantycznego haraczu - podatek od przychodu, a nie dochodu, co miało wzbogacić budżet państwa o 800 mln zł • Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego • Podjęcie prac nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego • Podjęcie prac nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego • Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej • Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń • Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych • Podpisanie z Rosją fatalnej umowy gazowej, na mocy której mieliśmy najdroższy gaz w Europie • Zatajenie raportu obnażającego nieprawidłowości ZUS • Wyprzedaż majątku narodowego za prawie 60 mld zł – pozbywanie się spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów • Osłabianie bezpieczeństwa i ograniczenie potencjału militarnego • Przyjęcie ustawy o „bratniej pomocy” - tzw. ustawa 1066, pozwalająca na obecność w Polsce zagranicznych służb i funkcjonariuszy • Prowadzenie polityki zagranicznej, która uzależniała Polskę od silnych państw i osłabiała jej suwerenność • Kilkuletni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego • Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO • Masowa inwigilacja obywateli • Potężne osłabienie publicznej służby zdrowia • Wydłużenie obowiązku pracy o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn, pomimo protestów i wniosku o referendum ws. wieku emerytalnego • Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków, pomimo sprzeciwu społecznego Ponad 2 mln Polaków żyło w skrajnej biedzie, w tym aż 700 tys. dzieci