Cyfrowa chmura szansą na polską innowacyjność. PKO BP i PFR wiodą prym

O co właściwie chodzi? O chmurę cyfrową. A ta nie ma jednej definicji, bo nie ma tylko jednego wymiaru. Najpełniej jej sens oddaje opis, który stosują amerykańskie firmy i naukowcy z Krajowego Instytutu Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych.

Chmura obliczeniowa to po prostu "model umożliwiający powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp za pośrednictwem sieci do wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów przetwarzania - na przykład sieci, serwerów, zasobów przechowywania, aplikacji i usług.

I dlatego właśnie korzystanie z chmury pozwala m.in. zaoszczędzić na wydatkach związanych z zakupem oraz obsługą sprzętu i oprogramowania, rachunkach za prąd czy specjalistach zarządzających infrastrukturą. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój eksperci przekonywali, że o polskiej innowacyjności nie będzie można mówić, o ile polskie firmy nie przestawią się na nowe tory.

To nie tylko krytyczne dla polskiej gospodarki. To przede wszystkim istotne dla polskich przedsiębiorców.

- Transformacja cyfrowa jest kluczem do realizacji strategii PKO Banku Polskiego. Od blisko roku chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji. Jesteśmy przekonani, że biznes można z powodzeniem rozwijać właśnie przy wykorzystaniu narzędzi w chmurze - zaznaczył już na wstępie Adam Marciniak, wiceprezes PKO BP. Marciniak w zarządzie banku odpowiada właśnie za sferę informatyki.

- Przechodzenie z tradycyjnego biznesu do chmury jest nieunikniony trendem światowym. Oczywiście nie ominie on polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Rozwiązania IT dostępne w cyfrowej chmurze są i dla administracji, i dla biznesu. Dlatego im wcześniej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść zarówno na poziomie poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki - przekonywał wiceprezes PKO BP.

Światowy trend

Już dziś większość największych na świecie producentów z sektora IT przestaje rozwijać oprogramowanie w tradycyjnym modelu. Zamiast tego udostępnia jego nowe wersje wyłącznie w chmurze - za pośrednictwem swoich serwerów, swoich serwisów.

Efekt? Stale rośnie udział tego typu usług w wytwarzaniu PKB. Wiceprezes PKO BP szacuje, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 miliardów euro. Tylko w Polsce w ciągu pięciu lat wartość branży może dojść do blisko 30 mld zł.

Jak zaznaczał podczas panelu wiceprezes PKO BP, dostęp do technologii chmurowych umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie innowacyjnych usług. Mówiąc wprost: bez chmury nie ma innowacji. I powodów tego jest wiele. Po pierwsze chmura gwarantuje natychmiastowy dostęp do niemal nieograniczonej mocy obliczeniowej. Z perspektywy przedsiębiorstwa oznacza to możliwość ciągłego i zdecydowanie tańszego testowania nowych rozwiązań.

Jednocześnie dzięki wykorzystaniu na przykład Chmury Krajowej mogą oni czerpać korzyści z synergii umożliwiających optymalizację kosztów IT na poziomie całej gospodarki. Jednocześnie, jak zauważył wiceprezes PKO BP - polskie firmy wciąż rzadko korzystają z tego typu usług.

- W Polsce z usług cyfrowej chmury korzysta zaledwie 10 - 11 proc. przedsiębiorstw. W Finlandii odsetek ten dochodzi do blisko 70 proc. W rankingach europejskich jesteśmy na trzecim miejscu od końca - dodawał Roman Młodkowski, dyrektor strategii i komunikacji w Operatorze Chmury Krajowej.

- To właśnie przy wykorzystaniu cyfrowej chmury rozwijają się najbardziej dynamiczne gospodarki i przedsiębiorstwa na świecie. Chcąc być w tym gronie nie mieliśmy żadnego wyboru, nie było dyskusji, czy przestawiać się na cyfrową rzeczywistość. Po prostu zaczęliśmy w takiej filozofii działać - wyjaśniał Adam Marciniak. PKO BP nie tylko korzysta z rozwiązań chmurowych, ale również jest założycielem spółki technologicznej - operatora krajowej chmury obliczeniowej, czyli Chmury Krajowej.

Usługa pozwala właśnie dostarczyć kompleksowe usługi przechowywania i zdalnego przetwarzania danych polskim przedsiębiorcom i instytucjom publicznym.

Usługa szyta na miarę

Dostępne są w sumie trzy modele usługi - IaaS, PaaS oraz SaaS. Choć te określenia wyglądają na tajemnicze, to w rzeczywistości nie są skomplikowane.

IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

PaaS są usługami udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych, serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych.

SaaS to z kolei usługi udostępnienia zainstalowanego w chmurze oprogramowania realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakietu biurowego czy systemu do obsługi kadrowej.

- Najnowocześniejsze rozwiązania gwarantują nie tylko efektywność kosztową, ale również rosnące bezpieczeństwo danych oraz możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na wdrażanie, musi sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie chce mieć korzyści i cele. Żeby pójść, kolokwialnie mówiąc, w chmurę, trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. I pod te cele można dobierać odpowiednie narzędzia - tłumaczył wiceprezes PKO BP.

Zaznaczał, że wśród największych firm nie ma jednej drogi. I tak grupa HSCB zdecydowała się na chmurę ze względu na kwestie dot. optymalizacji kosztów, grupa Santander ze względu na budowanie nowych procesów analitycznych.

- Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów obecnej rewolucji technologicznej, która zaczyna decydować o wszystkim. Naprawdę o wszystkim. Od konkurencyjności gospodarki przez rozwój małych i średnich firm, czy zarządzanie miastem po usługi medyczne - mówił podczas panelu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR również jest udziałowcem w Chmurze Krajowej.

- W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki - zaznaczał. - Dlaczego Polski Fundusz Rozwoju zdecydował się na współudział w projekcie? Bo jest odpowiedzialny również za realizację dobrych programów gospodarczych. Cyfrowa chmura jest szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw i jest to dla nas projekt długofalowy - dodawał.

Jak dodawał Marcin Mazurek z Allegro, nikt w biznesie nie ma już wątpliwości, że cyfrowe rozwiązania są kluczowe. - Rozwiązania chmurowe wykorzystujemy w Allegro od blisko dekady - zaznaczał. Efekt? Allegro jest gigantem polskiego e-handlu między innymi dzięki błyskawicznemu przestawianiu się na nowe tory.

Jak podkreślał Roman Młodkowski, operator Chmury Krajowej osiągnął już kilka miesięcy temu gotowość do świadczenia usług transformacji do chmury tym klientom, którzy będą chcieli zmienić model swojego IT i skorzystać z możliwości przyspieszenia procesu wdrożeń, obniżenia kosztów wprowadzania innowacyjnych cyfrowych rozwiązań oraz podniesienia efektywności swoich zasobów informatycznych. W kwietniu spółka miała już kilku partnerów biznesowych. Jednym z największych jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

