Czesi zmuszą Rosję do zapłacenia podatków za "nieuzasadnione wzbogacenie się"? Chodzi o ponad 2 mln euro

Czesi chcą zmian. Chodzi o nieruchomości zajmowane przez Rosjan

Nieruchomości znajdują się na 92 tysiącach metrów kwadratowych należących do czeskiego państwa. Rosja wykorzystuje je dzięki umowom podpisanym w czasach reżimu komunistycznego, kiedy istniała Czechosłowacja i Układ Warszawski i de facto kontrolę nad państwem sprawowała Moskwa.

Na mocy tych umów ambasada rosyjska otrzymała bezpłatnie ogromną liczbę nieruchomości w Pradze, Karlowych Warach i innych czeskich miastach do wykorzystania w celach dyplomatycznych. Wiele z nich leży w prestiżowych miejscach. Ponieważ w kraju pozostało już tylko sześciu rosyjskich dyplomatów, czeskie MSZ chce zrewidować stosunki własnościowe.

Jednym z planowanych rozwiązań, do których MSZ musi przekonać cały gabinet, jest wystąpienie do Rosji o zapłacenie podatków za "nieuzasadnione wzbogacenie się". Według szacunków tą drogą można domagać się kwoty ponad 2 milionów euro. Dodatkowe kwoty mogłyby wpłynąć do kasy państwa w przyszłości, ponieważ ambasada rosyjska musiałaby płacić podatki i czynsz w przyszłości.